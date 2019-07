Nieuweling Aburjania nog niet speelgerechtigd voor FC Twente

Berggreen wil bij FC Twente van zijn ballast af

18 juli ENSCHEDE - Met een prikkelend filmpje op social media presenteerde FC Twente de nieuwste aanwinst Emil Berggreen. De Deen moet de nieuwe aanvalsleider worden van de Enschedese club. De grote vraag is alleen hoe het met zijn fysieke gesteldheid is, want Berggreen ‘scoorde’ in de voorbije twee jaar meer blessures dan doelpunten.