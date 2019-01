Nieuwjaarsboodschap FC Twente: ‘Als we de goede dingen doen, komen de successen ook’

videoENSCHEDE - Er is nog veel werk te verrichten, maar de weg omhoog is ingeslagen bij FC Twente. Die boodschap gaf Dennis Schipper, lid van de Raad van de Commissarissen, dinsdagavond in De Grolsch Veste af in de nieuwjaarsrede van de club.

„Je merkt dat bij alle partijen dat het herstel van FC Twente de hoogste prioriteit heeft”, aldus Schipper. „Ego’s spelen geen rol, daar is ook geen ruimte meer voor bij deze club, want alleen op deze manier kunnen we de verhoudingen met talloze relaties van FC Twente weer normaliseren. Mooi is het bijvoorbeeld dat de relatie met de KNVB weer is zoals die met een bond moet zijn. We willen niet meer met een bataljon aan advocaten naar Zeist. We moeten weer toe naar een club waarbij iedereen zich welkom voelt.”

De sportieve ambities zijn helder. Schipper: „Promotie is dit jaar het doel, maar het is niet vanzelfsprekend. Gelukkig liggen we wel op schema. Uiteraard willen we terug naar de Eredivisie en daarvoor is nodig dat we een gezond bedrijf worden met een professionele bedrijfsvoering. We moeten de goede dingen doen en dan komen sportieve successen ook.”

Kennispark

Twente wil in de toekomst meer gebruik maken van de mogelijkheden van het Kennispark in Enschede. „We willen graag samenwerken met onze partners hier op het Kennispark en onze grote buurman de Universiteit Twente, maar ook met Saxion en het ROC van Twente”, zegt Schipper. „Natuurlijk zijn er contacten en werken we al samen, maar dit kunnen we nog verder intensiveren. De Grolsch Veste ligt in het hart van het Kennispark, op een unieke plek waar de technologie het afgelopen decennium een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoe mooi zou het zijn om onze topsportwereld dichter bij deze Twentse technologie bedrijven en de UT te brengen. Twee werelden die elkaar hier in de regio alleen maar sterker kunnen maken.”

Opvallend was verder dat Schipper enkele zinnen besteedde aan Fred Rutten. Rutten, die adviseur is van de RvC van Twente, werd vorige week aangesteld als trainer van Anderlecht. Een deel van de achterban reageerde daarop teleurgesteld, omdat men graag had gezien dat Rutten in dienst zou treden van Twente. „Fred Rutten was in de zomer dag en nacht bezig met zijn club”, aldus Schipper. „Zijn betrokkenheid was groot en dat zal altijd zo blijven, dat heeft hij mij verzekerd.”

Lees hieronder de nieuwjaarsspeech zoals die door Rvc-lid Dennis Schipper dinsdagavond is uitgesproken:

„Fijn dat u met zo velen naar De Grolsch Veste bent gekomen om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden. Welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Velen zetten zich dag in dag uit in voor onze club. Helaas is een aantal van deze mensen ons afgelopen jaar ontvallen. Mensen die allen op hun eigen manier van belang zijn geweest voor onze club. Hennie Hollink, Johan Plageman, Bennie Kuiper, Tonnie van der Gouw, Jan Manuel en Fritz Kolenbrander. Ik vraag u een kort moment van stilte ter nagedachtenis.

2018 was in ieder geval niet het jaar waar wij lang aan herinnerd willen worden. De degradatie was het absolute dieptepunt en zo’n sportief zwarte periode brengt natuurlijk bij een grote club als FC Twente veel met zich mee. Hopelijk wordt 2019 een jaar dat we ons in positieve zin lang zullen heugen. De zomer van 2018 was er een van uitersten. Een dag nadat het doek was gevallen in de Eredivisie gaf hoofdsponsor Pure Energie aan door te willen gaan en zelfs te willen verlengen. Direct daar bovenop kwam de onvoorwaardelijk steun van de supporters die in groten getale hun seizoenkaart verlengden. Die steun en loyaliteit was hartverwarmend en “Wij Blijven” was snel trending topic. Ongekend dat we na een degradatie meer seizoenkaarten verkochten dan het jaar ervoor: 20.000... fantastisch.

Als ik terugdenk aan de seizoensopening tegen Sparta krijg ik nog kippenvel. Daar kwam alles samen en je voelde die avond hier in De Grolsch Veste de kracht van de supporters. Ook onze sponsors gaven een krachtig signaal af en lieten de club niet in de steek. Op de burelen van FC Twente werd knetterhard gewerkt om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. De noodzakelijke inkrimping onder het personeel heeft er hard ingehakt. Het was dit jaar zeker niet gemakkelijk om medewerker van FC Twente te zijn.

Het werk in de Keuken Kampioen Divisie is er niet minder op geworden, terwijl de medewerkers, maar ook de vrijwilligers hier elke dag dezelfde service aan de supporters en sponsors willen blijven verlenen. Daar staan zij voor. Ook onze voetbalmensen hebben het deze zomermaanden niet gemakkelijk gehad. Doordat we pas eind juli een definitieve ‘go’ kregen op het reddingsplan werd het geduld van met name Ted van Leeuwen, Evert Bleuming en onze trainer Marino Pusic zwaar op de proef gesteld. Nadat we Wout Brama gelukkig vroeg terug hadden op het oude nest, kon er daarna niet meteen geschakeld worden. De selectie heeft daardoor pas vrij laat gestalte gekregen. Dat de kennis en het netwerk van Ted van Leeuwen ons goed van pas kwamen mag duidelijk zijn. Ook Fred Rutten was dag en nacht bezig met zijn club. Zijn betrokkenheid was groot en dat zal altijd zo blijven, dat heeft hij mij verzekerd.

Na de degradatie was de financiële situatie van FC Twente dusdanig dat er gewoon op korte termijn snel geld nodig was om te overleven. De naheffing van de belastingdienst, de voor ons negatieve uitspraak van het CAS inzake Bunge en het mislopen van de media-inkomsten van de Eredivisie hadden grote financiële consequenties. Voor de steun van de gemeente Enschede en de garantgroep, die zich hebben verenigd in de Noabers, zijn we hen heel erg dankbaar.

Nadat de gemeente twee jaar geleden al voor een aanzienlijk bedrag haar nek heeft uitgestoken, zijn zij bereid de komende jaren te willen helpen met uitstel van betaling van rente, aflossing en risicopremie van de lening die FC Twente heeft bij de gemeente. Er is nu heel constructief overleg, in deze fase is zorgvuldigheid van belang, ook ten aanzien van de communicatie.

Daarnaast hebben Twentse investeerders zich op bijzondere wijze achter de club geschaard. Deze Noabers verlenen een naar aandelen converteerbare lening aan de club voor een bedrag van €12 miljoen tot €14 miljoen. Door deze steun blijven we baas in eigen huis. Deze steun vanuit de regio voelt dan ook stukken beter. U weet dat Reggeborgh hierbij een cruciale rol speelt. Vanuit Rijssen krijgen we veel steun en advies van René Kuipers en Gerard Krielen. Je merkt dat bij alle partijen het herstel van FC Twente de hoogste prioriteit heeft. Door de goede samenwerking met deze partijen en ons stichtingsbestuur kunnen we vooruit. Natuurlijk is er nog veel werk te verrichten, maar de weg naar boven is ingeslagen. Ego’s spelen geen rol, daar is ook geen ruimte meer voor bij deze club, want alleen op deze manier kunnen we de verhoudingen met talloze relaties van FC Twente weer normaliseren. Mooi is het bijvoorbeeld dat de relatie met de KNVB weer is zoals die met een bond moet zijn. Daarin heeft collega Koen Groenewold een belangrijke rol gespeeld. We willen niet meer met een bataljon aan advocaten naar Zeist. We moeten weer toe naar een club waarbij iedereen zich welkom voelt.

We kunnen ons weer op de toekomst richten met onze nieuwe directie. Voordat ik hen introduceer wil ik Edward van der Veen bedanken voor zijn rol als interim directeur de afgelopen maanden. Ja, we zijn heel blij dat Paul van der Kraan en Martijn Hoogstoevenbeld met Ted van Leeuwen de nieuwe directie gaan vormen. Paul is een ervaren professional die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend op bestuurlijk vlak in het betaald voetbal. We denken in hem een sterke en bindende factor tussen zowel interne als externe partijen van FC Twente gevonden te hebben. Hij is een groot liefhebber van voetbal, maar kan hier met zijn jarenlange ervaring gepast en professioneel afstand van houden. Paul zal de komende jaren, in nauwe samenwerking met Martijn en Ted, verder werken aan het herstel van FC Twente, zoals dat al is ingezet. Paul wil de zaken bij FC Den Bosch goed afronden en zal uiterlijk 1 april in dienst treden, hopelijk kan dat al iets eerder. Paul is hier vanavond overigens niet, omdat FC Den Bosch haar nieuwjaarsreceptie ook vanavond heeft. Een leuk feit is dat de wedstrijd FC Twente – FC Den Bosch eind maart gespeeld wordt.

Wie er wel is, is Martijn Hoogstoevenbeld, onze nieuwe financieel en operationeel directeur. Hij gaat een andere belangrijke positie binnen de club invullen. Financiële stabiliteit is belangrijk. Met zijn kennis en ervaring kan hij in de verwezenlijking daarvan een grote rol vervullen. De komst van Martijn is belangrijk om de club financieel en operationeel klaar te maken voor de toekomst. We wensen Martijn heel veel succes.

Dit betekent dat de directie van FC Twente weer op peil is. Als we nu binnenkort ook de Raad van Commissarissen weer op volle sterkte hebben kan de blik echt naar voren. De RvC bestaat momenteel uit twee personen, te weten Koen en ik. We zijn heel blij dat ik u kan mededelen dat op korte termijn Frans Weghorst zal toetreden tot de Raad van Commissarissen. Om de RvC weer op volle sterkte te krijgen willen we de komende tijd nog twee commissarissen toevoegen. Het is belangrijk dat de RvC een rol op de achtergrond vervult. Dat ik hier nu sta is wat mij betreft dan ook eenmalig en dat is voor u en mij beter.

Dan wil ik nu even naar het sportieve gedeelte, natuurlijk het allerbelangrijkste van FC Twente en daar waar het allemaal om moet draaien: het voetbal. Promotie is dit jaar het doel, maar het is niet vanzelfsprekend. Gelukkig liggen we wel op schema. Uiteraard willen we terug naar de Eredivisie en daarvoor is nodig dat we een gezond bedrijf worden met een professionele bedrijfsvoering. We moeten de goede dingen doen en dan komen sportieve successen ook. Het is mooi dat we nu op de tweede plaats staan met uitzicht op promotie. Daarnaast staan we als enige niet- Eredivisieclub bij de laatste acht in de KNVB Beker. Het is in ieder geval mooi om te zien dat het De Grolsch Veste elke vrijdagavond met meer dan 25.000 fans gevuld is. De sfeer is overwegend positief, ondanks de verhoging van de bierprijs.

Ook de jeugd van FC Twente zit niet stil. Onze mensen van de Voetbalacademie werken aan een betere doorstroming van onze jeugdspelers. De Voetbalacademie willen we weer een sterk regionaal karakter geven. We zijn een club die op allerlei manieren verbonden is met de streek en we willen weer trots zijn op het talent uit de streek. Als je kijkt naar de prestaties van onze jeugdteams voor de winterstop, dan hebben we onze eerste successen in de opleiding geboekt.

Successen zijn er ook bij FC Twente Vrouwen. Het team staat in de Eredivisie Vrouwen op een tweede plaats achter PSV en strijdt dit voorjaar opnieuw mee voor het kampioenschap. FC Twente Vrouwen is nu nog ondergebracht in een Stichting en zoals bekend zijn we met hen in gesprek om het vrouwenvoetbal weer volledig onder de vlag van FC Twente te brengen. Deze gesprekken bevinden zich in de afrondende fase en in het nieuwe seizoen verwachten we FC Twente Vrouwen weer officieel tot onze club te mogen rekenen.

Ook op maatschappelijk gebied blijven we actief. Scoren in de wijk laat zich niet leiden door prestaties, sterker nog Scoren in de wijk is actiever dan ooit. De ontwikkelingen zijn aanzienlijk en dusdanig veelomvattend dat het bestuur van Scoren in de wijk dit najaar heeft besloten de vrijwilligersfunctie van algemeen projectleider om te zetten in een betaalde functie. Bas Schreurs is sinds begin deze maand de nieuwe projectleider van Scoren in de wijk. Bas was hiervoor enkele jaren werkzaam als beleidscoördinator voetbalzaken en is terug bij de club. Bas is de opvolger van Eric Eekhout, die als vrijwilliger nauw betrokken blijft. Ook in het nieuwe jaar wil FC Twente prioriteit blijven geven aan de maatschappelijke activiteiten en de regiofunctie. Samen met de maatschappelijke partners.

Ledenvereniging Twente, verenigt! heeft het nieuwe jaar ook afgetrapt en een frisse start gemaakt. Vorige week is een nieuwe bestuur benoemd om er het beste voor FC Twente uit te halen. Goed om ook bij Twente, verenigt! de betrokkenheid van de achterban te voelen en de daarbij horende samenwerking.

Samenwerking die we ook graag zouden willen zien met onze partners hier op het Kennispark en onze grote buurman de Universiteit Twente, maar ook met Saxion en het ROC van Twente. Natuurlijk zijn er contacten en werken we al samen, maar dit kunnen we nog verder intensiveren. De Grolsch Veste ligt in het hart van het Kennispark, op een unieke plek waar de technologie het afgelopen decennium een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoe mooi zou het zijn om onze topsportwereld dichter bij deze Twentse technologie bedrijven en de UT te brengen. Twee werelden die elkaar hier in de regio alleen maar sterker kunnen maken.

Tenslotte… we hebben afgelopen zondag afgetrapt voor de tweede seizoenshelft. Er wachten ons op het veld mooie uitdagingen. Natuurlijk hopen we elkaar hier over vier maanden te kunnen feliciteren met de promotie, maar we hebben ervaren dat dat niet vanzelfsprekend is. Nogmaals - en ik herhaal mijn eerdere woorden - het doel is een gezonde club met een professionele bedrijfsvoering. De juiste dingen doen, alleen een gezonde basis met de betrokkenheid van iedereen leidt onvermijdelijke tot succes.

Dames en heren, dank voor uw aandacht.

Samen op naar een mooi 2019, met sportieve voorspoed voor onze club!”