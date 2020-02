Nijmegenaar Scholten manager van FC Twente/Heracles Academie

De functie is nieuw. Binnenkort komt er nog een manager technische zaken bij. Door die ontwikkelingen vertrekken Eric Weghorst (Manager Jeugd / Algemene Zaken) en Rob Boudrie (Manager Opleiding) bij FC Twente. De geboren Nijmegenaar kwam speelde in de opleiding van NEC en daarna voor Top Oss, Achilles ’29 en SV Spakenburg. Tussen 2014 en 2016 was Scholten als Sportmarketeer werkzaam voor het NOC*NSF. In 2017 keerde Scholten terug in De Goffert om aan de slag te gaan in het management van de academie van de Nijmeegse club.