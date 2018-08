Noodkreet jeugdspeler FC Twente met huisdierenallergie

„Het is een lastige situatie”, zegt de moeder van talentvoller voetballer Boy. FC Twente pikte hem vorig seizoen op in de jeugd van Emmen en vond voor Boy Nijgh een gastgezin in Overdinkel. Harmke Nijgh: „Bij heel aardige mensen, waar Boy zich op zijn plek voelde. Maar dat stel was al wat ouder en fysiek werd het allemaal te zwaar voor ze.” En nu zit Boy dus zonder dak boven het hoofd en rijdt zijn moeder vijf dagen in de week met hem heen en weer tussen Stadskanaal en het trainingscomplex in Hengelo.