Nu de emotie is verdampt, moet FC Twente naar zichzelf kijken

Het is bijna wonderlijk om te zien dat FC Twente maar één plaats is gezakt ten opzichte van de klassering in de winterstop en na de 28ste speeldag nog altijd op die begeerde achtste plaats staat. Ga maar na: in het jaar dat er geen publiek welkom is, overlegt FC Twente tot dusverre het slechtste winstpercentage in thuiswedstrijden in de geschiedenis van de club. Als er over dit kalenderjaar een ranglijst opgemaakt zou worden, zou FC Twente veertiende staan, vlak boven de streep. De schamele oogst in 2021: slechts twee keer gewonnen en dertien punten uit veertien duels.