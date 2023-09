Nu een schilderij voor FC Twente-icoon Wout Brama, over tijdje ook een standbeeld

Voordat er vrijdagavond in De Grolsch Veste werd afgetrapt voor de feestwedstrijd rond het vertrek van Brama, mocht het afgezwaaide clubicoon het olieverfschilderij met zijn portret in ontvangst nemen. Het betrof een gezamenlijk cadeau van de twee oudste supportersclubs van FC Twente, de Vriendenkring (4500 leden) en Vak-P (1500 leden).

Ware grootte

1.50 meter hoog en 1.20 meter breed is het doek. „Wout staat er vanaf zijn middel op ware grootte op”, zegt schilderes Sonna Krom. „Ik heb hem, vanwege zijn fijne gelaatstrekken, preciezer geschilderd dan ik normaal doe.” Krom verwerkte de logo’s van de gulle gevers, Vak-P en de Vriendenkring, op subtiele wijze in het doek. „Het logo van Vak-P is als brandmerk op de kont van het paard terug te vinden. Vond ik wel origineel bedacht van mezelf, haha.”

Bestuurslid Henk Render van de Vriendenkring is er tevreden over. „Een schilderij, dat is weer eens wat anders dan een fles wijn of dinerbon. Het is in elk geval een blijvend aandenken.” Van de dertig lokale supportersclubs kreeg Wout Brama ook een gezamenlijk cadeau: een ballonvaart en een mand met streekdelicatessen.

Standbeeld

En dat is nog niet alles: er komt ook nog een standbeeld van Wout Brama bij de hoofdingang van De Grolsch Veste, op de plek waar nu al Sander Boschker en Blaise Nkufo vereeuwigd zijn. Vak-P en de Vriendenkring gaan daar voor de volgende thuiswedstrijd (tegen Ajax) voor collecteren.

Brama is de enige speler in Nederland die alle prijzen won in eigen land die er te winnen vielen. Maar dat is niet de reden dat alle 29 supportersclubs van FC Twente hem een standbeeld aanbieden. „Wout heeft zoveel voor ons gedaan en betekend, dat we hem dit willen aanbieden”, zei Wouter Middelhoff namens alle supportersclubs van FC Twente.

Volledig scherm De bronzen versies van Blaise Nkufo (links) en Sander Boschker krijgen over een tijdje gezelschap van Wout Brama. © Emiel Muijderman DTCT