Oefenduel FC Twente vrijdag live op RTV Oost

Omdat toeschouwers niet welkom zijn bij de herstart, wordt het duel tegen de Rijssense amateurs live uitgezonden op RTV Oost. De aftrap in De Grolsch Veste is 19.00 uur. FC Twente sluit met die wedstrijd het trainingskamp in De Lutte af. De Enschedeërs zijn tegen Excelsior nog niet op volle oorlogssterkte. Zo raakte Kik Pierie maandag geblesseerd, waardoor de centrale verdediger er weken uit ligt en de start van de competitie moet missen. Een andere nieuweling Nathan Markelo viel dinsdag tijdens een partij op zijn arm. De van Everton gehuurde Markelo stond donderdag weer op het veld, maar omdat fysiek contact nog gemeden moest worden trainde hij apart van de groep. Verder zoekt de club nog een rechtsback, een centrale verdediger en een aanvallende middenvelder en is het nog in afwachting van de keuzes van de oud-spelers Karim El Ahmadi en Eljero Elia. De Braziliaanse spits Danilo wordt snel op het trainingsveld verwacht. Hij is al rond met de club, maar heeft nog altijd geen werkvergunning.