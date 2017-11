Oefenduel FC Twente Vrouwen - Vogido gaat niet door

EREDIVISIE VROUWEN FC Twente Vrouwen koploper na zwaarbevochten zege bij ADO

10 november FC Twente Vrouwen is in elk geval tot zondag koploper in de eredivisie. De ploeg van trainer Tommy Stroot boekte vrijdagavond een minimale overwinning bij ADO Den Haag (0-1) en gaat zo Ajax voorbij op de ranglijst. Het was alweer de derde zege op rij voor de Tukkers. Makkelijk ging het echter allerminst.