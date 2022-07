Oefenduel FC Twente zondag in Goor ingekort

Om zoveel mogelijk spelers in actie te zien en dezelfde prikkel te geven, spelen clubs in de voorbereiding wel vaker wedstrijden van twee keer een uur. Na het eerste oefenduel van FC Twente afgelopen zaterdag gaf FC Twente-trainer Ron Jans al aan dat zijn voorkeur in deze fase uitging naar een normale wedstrijd van 90 minuten. Beide clubs zijn dat inmiddels met elkaar overeengekomen. Nordsjælland is een stuk verder in de voorbereiding, want in Denemarken begint de competitie al op 18 juli. Voor FC Twente is het de tweede wedstrijd in de voorbereiding. De aftrap in Goor is 14.00 uur.