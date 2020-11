Ola John doet zijn grote liefde FC Twente pijn en geniet in stilte

RKC won verrassend met 2-0 van FC Twente en bij beide treffers kwam de assist van John. Die tweede bal was niet zo moeilijk, een balletje rechtdoor op een sprintende ploeggenoot. Maar bij de 1-0 kwamen de herinneringen naar boven van de oude Ola John (28), toen hij nog jong was en De Grolsch Veste in vuur en vlam zette. Nu - met Vak-P op de achtergrond - was het stil en leeg toen hij Godfried Roemeratoe tot twee keer toe het bos instuurde. ,,Het was voor mij een lekkere wedstrijd om te spelen. Ik kom hier weer thuis en om dan twee assists te geven. Dat is voor mij leuk, maar voor mijn club wat minder", sprak John na afloop.