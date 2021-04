Ondanks blessureleed: FC Twente wil Černý en Pleguezuelo houden

De huurovereenkomst met Václav Černý en FC Utrecht loopt op 30 juni officieel af, maar FC Twente is inmiddels in gesprek over een verlenging van de verbintenis. „Utrecht staat daar open voor”, zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. „Alle partijen zien ook wel in dat het niet bevorderlijk is als een speler midden in zijn revalidatie opeens naar een andere club moet. Daar heeft niemand wat aan. Václav heeft eerder zelf ook al aangegeven dat hij het liefst nog een jaar bij ons wil blijven.”