Ondanks de kracht in eigen huis rekent FC Twente zich niet rijk

FC Twente vraagt UEFA om uitleg: Fiorentina veel minder gestraft

ENSCHEDE - FC Twente heeft de UEFA in een brief om uitleg gevraagd over de straffen die zijn opgelegd bij incidenten rondom de Europese thuiswedstrijd tegen Fiorentina. Wat daarbij opviel was dat de Enschedese club veel zwaarder werd gestraft dan de Italiaanse opponent.

14 oktober