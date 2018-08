Ondanks de vele Latino’s is de voertaal bij FC Twente dit seizoen Engels

Rafael Ramos komt uit Portugal, Christian Gonzalez is een Uruguyaan met een Italiaans paspoort en Ricardinho is een geboren Braziliaan. Dat viertal speelt tegen Helmond voor het eerst samen. Trainer Marino Pusic, die zelf zeven talen spreekt en onlangs een cursus Spaans is begonnen, is niet bang dat de spelers elkaar niet begrijpen. „De meeste communicatie in het veld is de non-verbale”, meent hij. „En de kleine belangrijkste woorden als tijd, links en rechts beheersen ze allemaal.” Door het internationale gezelschap bij Twente is de voertaal in de selectie dit seizoen Engels.