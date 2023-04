Onfortuinlijk FC Twente ziet drie goals afgekeurd worden en verliest van FC Utrecht

FC Twente droomde in de voorbije dagen van de vierde plaats, maar door het onfortuinlijke verlies zakte de ploeg naar plaats zes. Sparta is FC Twente inmiddels voorbij. Komende zondag staan beide ploegen tegenover elkaar in De Grolsch Veste.

Onnodig en zuur

Het verlies van FC Twente was even ongelukkig als onnodig. De ploeg was in het grootste deel van het duel veel beter dan het chaotische FC Utrecht, maar aan het eind van de rit stond FC Twente weer eens met lege handen in een uitwedstrijd.

Twee buitenspelgoals

FC Twente speelde een prima eerste helft. De ploeg van Ron Jans scoorde zelfs twee goals, maar beide keren ging er een streep doorheen. Bij de tweede treffer- knap binnengeschoten door Sem Steijn - was er geen discussie, omdat Vaclav Cerny buitenspel stond. Over de eerste treffer van Joshua Brenet - een rebound na na een inzet van Ricky van Wolfswinkel - bestond wel de nodige twijfel en dat werd nog eens gevoed omdat er odor de VAR geen lijnen werden getrokken. Althans: die werden niet getoond.

Hilger leidt kans in

Al binnen het half uur begon het thuispubliek te fluiten, omdat Utrecht geen druk op de bezoekers kreeg. De enige echte grote mogelijkheid van FC Utrecht werd voor rust nota bene ingeleid door scheidsrechter Dennis Higler die Virgil Misidjan in de weg liep. Na het balverlies dat daardoor ontstond had Tasos Douvikas opeens vrije doortocht, maar Julio Pleguezuelo wist nog net een treffer te voorkomen. Dat Higler de protesterende Misidjan de gele kaart gaf, was ronduit kinderachtig.

Volledig scherm Het uitvak was en bleef leeg zondagmiddag in Utrecht. © Pro Shots

Inzet Zerrouki

FC Twente bleef voetballend de baas en vijf minuten voor rust strandde een inzet van Ramiz Zerrouki in de handen van keeper Fabian de Keijzer. Pas in de blessuretijd beet FC Utrecht wat serieus van zich af. Een kopbal van Douvikas belandde boven op het doel.

Onheil

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niets bijzonder meer. Beide ploegen hielden elkaar lange tijd in evenwicht. Pas na 67 minuten ontstond er weer enige opwinding toen FC Twente voor de derde keer een treffer geannuleerd zag worden vanwege buitenspel. Van Wolfswinkel leek de 0-1 te maken, maar na het bestuderen van de beelden bleek hij aan het begin van de aanval buitenspel te hebben gestaan staan. En alsof het zo moest zijn was het FC Utrecht dat iets meer dan een minuut wel scoorde en aan die treffer viel niets af te keuren. Na een zwakke trap van doelman Lars Unnerstall dacht Michel Vlap FC Twente in balbezit te houden, maar de middenvelder verslikte zich in Sander van der Streek, die meteen uithaalde: 1-0.

FC Twente ging daarna met man en macht op jacht naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet, waardoor de ploeg een even zure als onverdiende nederlaag leed.

