Ontlading bij De Graafschap na bekerstunt tegen FC Twente: ‘Misschien hadden we dit ook wel even nodig’

Ebuehi blij met FC Twente: ‘Een grote club die me wél wilde’

24 oktober ENSCHEDE - Na twee jaren vol tegenslag kwam het telefoontje van FC Twente als een zegen. Tyronne Ebuehi (24) liet Benfica achter zich en trok in het appartement van oud-speler Aitor in Enschede. Met succes: hij is een van de revelaties in de ploeg van Ron Jans. Wie gaat er schuil achter de nieuwe rechtsback?