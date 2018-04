Ontlading bij Evrard: 'Heb denk ik nieuw record gevestigd'

REACTIESHENGELO - Heel even was er vrees voor het derde puntenverlies op rij, maar FC Twente Vrouwen pakte dinsdag op de valreep drie punten tegen SC Heerenveen (2-1) en blijft zo in het spoor van koploper Ajax. De opluchting was na afloop bijzonder groot, zowel bij speelsters, staf als fans.

Meeste kansen

''Toen we hoorden dat Ajax dik voor stond (6-2 winst bij PSV), wisten we dat we het helemaal open moesten gooien'', zei trainer Tommy Stroot. Twente kwam via Cheyenne van den Goorbergh op 1-0, maar Heerenveen zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker (1-1). ''Dat doelpunt kregen we veel te gemakkelijk tegen'', baalde de coach. ''Maar de pech die we vrijdag hadden, dat geluk hadden we vandaag. Het was deze keer ook nog eens verdiend, want we waren beter en hadden de meeste kansen.''

Fijn gevoel

Joëlle Smits kroonde zich uiteindelijk tot matchwinner. De jeugdinternational hoorde maandag dat ze op de bank moest beginnen. ''Dat is altijd balen. Het liefst wil je natuurlijk spelen'', zei Smits na afloop. ''Als je er dan alsnog in komt en scoort, geeft dat toch wel een extra fijn gevoel.'' De pas 18-jarige spits scoorde dit seizoen al vijftien keer voor Twente en is daarmee topscorer van de ploeg.

Volledig scherm Joëlle Smits © Lars Smook

Record

Keepster Nicky Evrard was dolblij met het doelpunt van Smits. Zelfs zo blij dat ze helemaal uit haar doel rende om mee te delen in de feestvreugde. ''Mijn maatje scoorde, dus ik wilde haar wel even feliciteren'', verklaarde de doelvrouw uit België. ''Het was nog een beste spurt. Ik heb denk ik nog nooit zo snel gelopen. Misschien heb ik wel een nieuw record gevestigd ha ha.''

Opsteker