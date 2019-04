Ontlading bij FC Twente Vrouwen: ‘Ons verhaal is afgemaakt’

Volledig scherm Maud Roetgering met de schaal en haar ploeggenoten. © BSR Agency Daarmee doelde hij op het feit dat de titel voelde als de kroon op het harde werken. Op de talentontwikkeling die de club de afgelopen twee jaar voorop stelde. Ajax en PSV haalden veel nieuwe speelsters, maar Twente werkte dit seizoen met grotendeels dezelfde selectie als het jaar ervoor.



‘‘Ik had niet verwacht dat het vanavond al zou gebeuren’’, zei Stroot na de 3-2 overwinning in Eindhoven. ‘‘Voor ons was het doel allereerst om überhaupt van PSV te winnen. Maar dat hebben we gedaan en dan hoor je dat Ajax op 1-1 blijft. Ja, dan is de ontlading natuurlijk groot en gaat iedereen los.’’

‘We scoren altijd’

Aanvoerster Renate Jansen sprong na afloop in de handen van vice-aanvoerster Maud Roetgering, na het horen van het gelijkspel in Amsterdam. ‘‘Bij Ajax was het nog niet klaar, dus we stonden na het fluitsignaal nog even met onzekerheid op het veld. Maar als snel was het één groot Twents feest. Waarom we de terechte kampioen zijn? Ik denk dat we de belangrijkste wedstrijden hebben gewonnen. We hebben een moeilijke start gehad, maar ons goed herpakt. Onze grote kracht is dat we altijd scoren. We hebben niet altijd goede wedstrijden gespeeld, maar als je weet dat je altijd scoort, houd je vertrouwen in een goede afloop.’’

Quote Het gaat niet om de medaille, maar om de beloning op zich. We hebben een moeilijke tijd achter de rug Tommy Stroot

Volwassen

Stroot vindt het fijn dat hij na prijzenpakker Arjan Veurink nu ook een titel achter zijn naam kan zetten. ‘‘Het gaat mij niet om de medaille, maar om de beloning voor het keiharde werk dat hier is verzet. Zowel op het veld als buiten het veld. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, we hebben er veel moeite voor moeten doen om overeind te blijven. Het was lastig, maar we hebben onze weg gevonden door veel in oplossingen te denken. Daarnaast zijn de jonge meiden volwassen geworden. Het is zo knap hoe ze dit hebben gedaan. Neem bijvoorbeeld Joëlle. Hoewel ze volgend seizoen bij PSV voetbalt, neemt ze de strafschop en scoort ze onder deze druk.’’

