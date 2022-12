Ontspannen begin voor FC Twente: dollen, net als vroeger op Het Rutbeek

Michal Sadilek dacht zelfs even aan stoppen: ‘Ik heb me heel slecht gevoeld, maar ik ben er weer’

ALMERE - Michal Sadilek keerde in het oefenduel bij Almere City na een helse periode terug bij FC Twente. Door oorsuizen was de middenvelder lange tijd zichzelf niet. „Ik heb me heel slecht gevoeld, maar bij de eerste competitiewedstrijd sta ik er weer.”

4 december