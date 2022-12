Ontspannen begin voor FC Twente in het land van ontelbare vogelsoorten, de meest mysterieuze kikkers en af en toe een krokodil

De Marokkanen van FC Twente zijn trots en blij: ‘Misschien kunnen we Costa Rica inruilen voor Doha’

ENSCHEDE - De Marokkanen van FC Twente Issam El Maach en Anass Salah-Eddine liepen zaterdag met een grote glimlach door de catacomben van De Grolsch Veste. Ja, de 2-1 zege in het oefenduel op Sparta was leuk en aardig, maar de pure vreugde zat natuurlijk in de overwinning van Marokko op Portugal op het WK.

10 december