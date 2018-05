Ook 17-jarige Wilms naar FC Twente Vrouwen

Fred Rutten terug bij FC Twente als adviseur RvC

14 mei ENSCHEDE - Fred Rutten is na 10 jaar terug bij FC Twente. Hij krijgt een adviseursrol in de Raad van Commissarissen van de club. Rutten en Twente waren daar al een tijdje over in gesprek. Vrijdagmiddag werd het licht door alle partijen op groen gezet. Rutten is op dit moment trainer van Maccabi Haifa in Israël.