Ook de cijfers laten Joël Drommel stralen

Reddingspercentages

FC Twente behoort dit seizoen bij de betere teams in de eerste divisie. Dat betekent dat doelman Joël Drommel minder actief is dan afgelopen seizoen, toen hij met Twente verwikkeld was in een degradatiestrijd voor lijfsbehoud in de eredivisie. Een redelijk eerlijke manier om te meten hoe goed Drommel dit seizoen is, is om het aantal reddingen tegen het aantal geïncasseerde schoten af te zetten: ook wel het reddingspercentage genoemd. Joël Drommel heeft een reddingspercentage van 77% (vorig seizoen 66,3%). Slechts twee keepers in de eerste divisie hebben een hoger reddingpercentage dan Drommel, Wouter van der Steen van FC Den Bosch (79%) en Etienne Vaessen van RKC (78%). Twee keepers van teams die defensief veel actiever zijn.