Ook Dervisoglu per direct weg bij FC Twente

ENSCHEDE - Halil Dervisoglu is per direct vertrokken bij FC Twente. Zijn Engelse club Brentford heeft besloten hem terug te halen. De kans is groot dat de Londenaren hem snel door gaan verkopen aan een club in Turkije.

De Turkse jeugdinternational is na Lazaros Lamprou en Alexander Jeremejeff al de derde huurspeler in een paar dagen tijd die FC Twente de rug toekeert. ,,Ik heb daar geen moeite mee", zegt technisch directeur Jan Streuer. ,,Je moet graag voor Twente willen spelen, aan ongemotiveerde spelers hebben we niks. Ik vind het prima. Financieel is dit goed.”

Dervisoglu werd vlak voor het verstrijken van de deadline door FC Twente aangetrokken, maar net als Lamprou en Jeremejeff wist ook hij geen indruk te maken. Een basisplaats zat er niet in.

Dervisoglu ontbrak zaterdagmorgen al op de eerste training van FC Twente. Het verbaast Streuer dat hij geen bericht van de speler heeft gehad. ,,De club heeft zich gemeld, maar het was wel zo netjes geweest als hij ons ook nog even had ingelicht", aldus Streuer. ,,Ik heb de speler een paar keer gebeld, maar hij heeft niet teruggebeld.”

FC Twente gaat in elk geval één nieuwe aanvaller aantrekken. ,,Of we er nu nog een tweede bijhalen, gaan we bekijken”, aldus Streuer. ,,De eerste nieuweling is er volgende week en hij kan wel leven met zijn rol.”