Ook FC Twente kansloos onderuit bij Ajax: 5-0

AMSTERDAM - In navolging van de bijna de gehele eredivisie lukte het FC Twente zondag ook niet om Ajax in eigen huis te verrassen. De Enschedeërs gingen kansloos onderuit, mede door twee zeldzame fouten van Lars Unnerstall, de doelman die tegelijkertijd ook voorkwam dat het bij 5-0 bleef.

Het was voor FC Twente de eerste nederlaag in tien duels en het grootste verlies van dit seizoen. De laatste keer dat de ploeg van Ron Jans onderuit ging in de competitie was op 30 oktober bij die andere titelkandidaat PSV. Een stunt net als vorig jaar in de Johan Cruijff Arena was dit keer teveel gevraagd voor FC Twente, dat na de 1-0 achterstand geen vuist meer kon maken en vooral nog achter de bal en tegenstander aanliep. De ploeg die bekend staat om z’n lage foutenlast, gaf de doelpunten wel heel makkelijk weg en liet zich vooral in de tweede helft simpel naar de slachtbank leiden.

Goed begin

FC Twente - waar Michel Vlap in de basis plaats moest maken voor Jesse Bosch - had z’n zaakjes aanvankelijk nog prima voor elkaar. Het defensieve blok op het middenveld met uitblinker Michal Sadilek zat overal tussen, de verdediging stond goed, de aanvallers verzetten bergen werk en op de momenten dat het kon, durfde ploeg ook te voetballen op de helft van Ajax. De eerste kans van de wedstrijd was ook voor de bezoekers. En wat voor één. Gijs Smal gaf na dertien minuten de bal uitstekend voor, waarna de heerlijke kopbal van Ricky van Wolfswinkel op de lat eindigde.

Foutje Unnerstall

Het duurde tot de 28ste minuut voordat Ajax voor het eerst zich van liet spreken. Dusan Tadic kwam van de linkerkant naar binnen en zijn schot met de rechtervoet werd nog net uit de verre hoek getikt door doelman Lars Unnerstall. Voor Ajax was dat het sein om het tempo op te schroeven. Drie minuten later lag de 1-0 in het doel. Unnerstall deed bij een indraaiende hoekschop van Antony net een stapje teveel naar voren, waardoor hij meteen kansloos was. Sebastien Haller verlengde de bal naar de tweede paal waar Davy Klaassen van dichtbij geen moeite had de landskampioen op voorsprong te zetten. Na die treffer was het alle hens aan dek voor FC Twente, dat de schade tot aan de rust beperkt kon houden dankzij een paar prima reddingen van Unnerstall.

Unnerstall wisselvallig

Toch was het niet de wedstrijd van de Duitse keeper, want zeven minuten na rust liet hij een schot van Jurriën Timber los, waardoor Haller het doelpunt op een presenteerblaadje kreeg aangereikt: 2-0. Voor Unnerstall was het sowieso een duel van uitersten, want na een uur spelen stopte hij een strafschop van Tadic. Het was voor de aanvoerder van Ajax al de tweede gemiste penalty op rij, want dat overkwam hem een week geleden tegen Heracles ook al.

Weer Twents kadootje

Van een serieuze wedstrijd was toen al geen sprake meer. Voor FC Twente was het alleen nog maar zaak niet meer treffers te incasseren tegen het superieure Ajax. Dat lukte niet. Het werd ook nog 3-0, 4-0 en 5-0. De eerste was een eigen goal van Robin Pröpper. Het was het derde Enschedese kadootje van de middag. Prachtig uitgespeeld door Ajax, maar kinderlijk verdedigd door het geknakte FC Twente dat in die fase snakte naar het eindsignaal. Dat Haller er vlak voor tijd ook nog 4-0 en 5-0 maakte, paste in het beeld van de wedstrijd die na de 1-0 feitelijk al was gespeeld.