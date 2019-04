Ook feest in Hengelo: belangrijke zege FC Twente Vrouwen

video FC Twente heeft de titel binnen na remise

17:09 ENSCHEDE - Het was niet goed, het was zenuwslopend, maar FC Twente is terug in de eredivisie. Omdat de enige overgebleven concurrent Sparta onderuit ging bij Jong PSV, was een punt tegen Jong AZ voldoende. De mooiste 0-0 van het seizoen voelde als de meest glorieuze zege. De ultieme bevrijding.