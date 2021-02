Ook goed nieuws bij FC Twente: Roemeratoe en Oosterwolde terug in selectie

FC Twente mist in het Gelredome de geblesseerden Wout Brama en Julio Pleguezuelo. Luka Ilic is geschorst. Zoals bekend is Pleguezuelo de rest van het seizoen uitgeschakeld. Hij heeft zijn achterste kruisband gescheurd. Pleguezuelo heeft de komende drie maanden een brace en na die periode wordt bekeken hoe de revalidatie er verder uit gaan zien. In het gunstigste geval hoeft hij niet onder het mes.

Brama hoopt in de aanloop naar de derby tegen Heracles weer bij de groep aan te kunnen sluiten. Hij mist sowieso nog het duel volgende week tegen Feyenoord.

Met de terugkeer van Oosterwolde en eventueel Smal heeft trainer Ron Jans in elk geval weer een optie voor de linksbackpositie. Duidelijk is wel dat beide verdedigers nog geen 90 minuten kunnen spelen.