Ook Jelle van der Heyden had dit even hard nodig

ROTTERDAM - Jelle van der Heyden kreeg vlak voor de wedstrijd te horen dat hij moest spelen in de topper tegen Sparta. De vervanger van Wout Brama raakte niet van de kook. Van der Heyden, vaak bekritiseerd, speelde een van zijn betere wedstrijden in het eerste elftal van FC Twente.

„Misschien was het wel voordeel dat ik het zo laat hoorde”, zegt Van der Heyden. „Daardoor had ik wat minder tijd om er over na te denken dan anders. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zou spelen, want Wout is iemand die niet snel opgeeft. Maar het kon echt niet.”

Van der Heyden viel bij het grote publiek misschien niet op. Maar hij speelde een prima wedstrijd in naam van het collectief. Dienstbaar deed hij zijn ding. „Ik zei net nog tegen de jongens dat ik me graag voetballend nog wat meer had willen onderscheiden, want dat is toch mijn kracht. Maar vandaag werden er andere dingen gevraagd. Ik wil niet zeggen dat ik dit nodig had na wat teleurstellingen, maar dit komt wel op een heel lekker moment. Dit doet me echt wel wat.”