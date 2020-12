Ook Jeremejeff op weg naar de uitgang bij FC Twente

Jeremejeff werd in de zomer gehuurd van Dynamo Dresden, maar net als Lamprou heeft ook hij niet aan de verwachtingen voldaan. De spits kwakkelde in de voorbereiding en verloor de concurrentiestrijd van Danilo, die op dit moment topscorer is van de eredivisie. ,,Het is hetzelfde verhaal als bij Lamprou", zegt technisch directeur Jan Streuer. ,,Daarom vinden we het ook niet zo erg dat die jongens weg willen, want op een gegeven moment verliezen ze de motivatie. Daarvoor hoef je alleen maar naar de lichaamshouding te kijken.” Jeremejeff kwam bij FC Twente nooit tot een basisplaats. Hij was goed voor één treffer.