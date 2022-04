Ook PSV heeft het gemerkt: FC Twente is weer een macht in eigen huis

FC Twente is dit seizoen weer de macht in eigen huis die het vroeger ook vaak was. Dat hebben de topclubs ook ondervonden. Op de tweede speeldag hielden de Enschedeërs Ajax op 1-1, later in een lege Grolsch Veste kwam ook Feyenoord niet tot winst (0-0). En afgelopen zaterdag volgde PSV het voorbeeld van de twee andere grootmachten. Het werd in een waar spektakelstuk 3-3.