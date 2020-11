Ook reserves FC Twente veel te sterk voor PEC Zwolle

Bijna twee weken geleden troffen beide teams elkaar nog in de competitie. Van dat elftal stond bij FC Twente alleen Julio Pleguezuelo donderdagmiddag in de basis. Bij PEC deden net als toen Lam, Kersten, Van Wermeskerken en Leemans mee. Die ploeg was aangevuld met eredivisie-waardige spelers als Saymak, Drost, Van Duinen en Ghoochannejhad.

Een overeenkomst was er wel: net als in de competitie stond het ook nu 3-0 voor FC Twente bij de rust. Het verschil was dat de thuisploeg dit keer voetballend veel beter was. Onder aanvoering van de uitblinkende Ramiz Zerrouki speelde de jeugdige Twentse ploeg uitstekend. De ploeg was stukken gretiger en heerste vanaf de eerste minuut. Thijs van Leeuwen en Daan Rots (2x en 1x vanuit een penalty) verzorgden de productie.