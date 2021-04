Ook terugkeer fans brengt FC Twente niet over dode punt: verlies tegen FC Utrecht

ENSCHEDE - FC Twente heeft de terugkeer van de fans niet kunnen opsieren met het doorbreken van de negatieve thuisbalans. Ondanks de aanwezigheid van de 4000 supporters ging ook het thuisduel tegen FC Utrecht verloren. Na een 1-0 voorsprong bij rust, gaf de ploeg het in de tweede helft in een kwartier tijd weg (1-2). Die tik kwam FC Twente niet meer te boven.

Heel even was er zondagmiddag de hoop dat de supporters het vastgelopen elftal weer dat ene zetje in de goede richting zouden geven, maar ook de enthousiaste aanhang kreeg FC Twente niet uit het moeras. Voor de elfde keer op rij weer geen zege in De Grolsch Veste, voor de derde maal op rij een nederlaag in de competitie. Zo werd de lang verwachte terugkeer van de supporters een deceptie, de zoveelste van de laatste maanden. Geen ereronde na afloop dus, maar bittere teleurstelling.

Twee linkspoten

Opvallend bij FC Twente was de plek van Jayden Oosterwolde in het hart van de defensie. Oosterwolde speelde voor Dario Dumic, die in de voorbije week niet geheel klachtenvrij was en daarom op de bank begon. Kik Pierie schoof door naar rechts, waardoor FC Twente met twee linksbenige verdedigers in het centrum speelde.

Bevrijdingsgoal

Verder kreeg Luciano Narsingh aan de rechterkant de voorkeur boven Thijs van Leeuwen. Narsingh maakte eindelijk weer eens een gedreven indruk en al vroeg in de wedstrijd zorgde hij voor het eerste gevaar. De rechterspits kapte Django Warmerdam uit en verraste daarna bijna doelman Eric Oelschlägel in de korte hoek. Narsingh was na een klein half uur spelen ook betrokken bij de openingstreffer. Ramiz Zerrouki stak de bal binnendoor, waarna Narsingh een fijne voorzet afleverde bij Danilo: 1-0. De vierduizend toeschouwers vierden de goal alsof de bevrijding daar was. Een minuut later na dat doelpunt zag Queensy Menig zijn schot maar net naast vliegen.

Volledig scherm Ze waren er weer de fans van FC Twente. © ANP

Veel oud-spelers FC Twente

FC Utrecht - met vier oud-speler van FC Twente in de basis en een ex-trainer van de Tukkers langs de lijn - had wel veelvuldig balbezit, maar de bezoekers kwamen voor rust niet verder dan een zwabberschot van Adam Maher op de vuisten van Joël Drommel. Het door de aanhang opgezweepte FC Twente verdedigde compact en loerde op de fouten van het slordig en slap spelende Utrecht.

Volledig scherm Kik Pierie zit Gyrano Kerk de voet dwars. © Pro Shots / Ron Jonker

Tweede helft

Het goede gevoel van de eerste helft was na de pauze snel verdwenen. Binnen een kwartier was de voorsprong van 1-0 veranderd in een 1-2 achterstand. FC Twente kwam apathisch uit de kleedkamer, leverde de bal achter elkaar in en kreeg daarvoor keihard de rekening gepresenteerd. Al in de vierde minuut na rust dook de vrijgelaten Sander van der Streek - op aangeven van Othmane Boussaid - alleen voor Drommel op: 1-1. Enkele minuten later raakte Tyronne Ebuehi de bal met zijn hoofd helemaal verkeerd na een wilde trap van Utrecht-doelman Oelschlägel. De bal viel pardoes voor de voeten van Kerk, die vervolgens ook wel heel makkelijk te midden van enkele Twente-verdedigers de 1-2 mocht binnenschieten. Zo geconcentreerd als FC Twente in de eerste helft verdedigde, zo eenvoudig hield de defensie in een paar minuten tijd open huis.

Gemiste strafschop

Utrecht had binnen het kwartier ook nog een uitgelegen mogelijkheid op een derde treffer, nadat Drommel Van der Streek onderuit haalde en de bezoekers een strafschop kregen. Maar tot opluchting van de toeschouwers schoot Van der Streek vanaf elf meter hoog over.

Te weinig middelen

FC Twente was daarna niet meer bij machte om in de wedstrijd te komen. Daarvoor ontbraken de voetballende middelen. Ook tekenend voor de personele problemen en het gebrek aan alternatieven: FC Twente speelde in de eindfase met Ebuehi centraal achterin en Dumic als stormram in de punt van de aanval.

Met Smal als extra middenvelder en Daan Rots op ‘10’ deed de thuisploeg in de eindfase nog wel pogingen om langszij te komen, maar de gelijkmaker zat er geen moment in. Zelfs de aanwezigheid van de fans hielp FC Twente niet over het dode punt heen in de thuiswedstrijden. De bedenkelijke serie in Enschede en in 2021 houdt daarmee aan.