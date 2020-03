Ook zonder publiek is het nog druk bij een wedstrijd van FC Twente

ENSCHEDE - Een van de drie scenario’s voor het restant van de eredivisie is volgens de KNVB het spelen zonder publiek. Maar wat is geen publiek bij een gemiddelde wedstrijd van FC Twente in De Grolsch Veste?

Met elf tegen elf, een scheids-, twee grensrechters en een vierde man ben je er natuurlijk niet. Nog los van het praktische probleem, dat je op de bank 1.5 meter van elkaar moet zitten, bestaan de meeste wedstrijdselecties tegenwoordig uit 23 spelers. Tel daar de technische en medische staf en de materiaalmannen nog bij en je zit zo op een man of 70. En dan hebben we het nog niet eens over die paar clubfunctionarissen die er altijd bij zijn.

Verslaggevers en vrijwilligers

Dit is dus wat je nodig hebt voor de eerste voorwaarde: het gewoon kunnen voetballen, zonder de luxe van ballenjongens- of meisjes. Om de wedstrijden goed te kunnen coveren op tv neemt FOX-Sports doorgaans 40 tot 50 mensen mee. Een deel zal toch ergens een plekje in het stadion moeten hebben, net als de paar verslaggevers die worden toegelaten.

Bij een gemiddelde thuiswedstrijd heeft FC Twente naast het vaste personeel nog eens 750 vrijwilligers in en rond het stadion aan het werk. Dat aantal is in een stadion zonder fans natuurlijk niet nodig, maar om alles draaiende te houden zal er toch een fiks aantal ingezet moeten worden.

Evenementenvergunning