Oosterwijk mag weg bij FC Twente

FC Twente Vrouwen verliest oefenduel bij Montpellier

10 januari MONTPELLIER - FC Twente Vrouwen heeft woensdagmiddag de oefenwedstrijd bij het Franse Montpellier met 4-1 verloren. De koploper van de eredivisie maakte vlak na rust via Joëlle Smits nog knap de 1-1 na een 1-0 achterstand, maar later in de tweede helft liep de thuisploeg alsnog uit naar ruimere cijfers.