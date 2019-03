Oosterwijk schiet FC Twente naar overwinning tegen Den Bosch

ENSCHEDE - FC Twente heeft vrijdagavond in de strijd om het kampioenschap weer hele goede zaken gedaan. Den Bosch werd in de eigen Veste in een niet al te beste wedstrijd met 1-0 verslagen. De thuisploeg is inmiddels al zestien duels op rij ongeslagen.

Het was spits Jari Oosterwijk die het thuispubliek in de 54e minuten op de banken kreeg. Hij schoot voor een bijna uitverkocht stadion raak, nadat de verdediging van de uitploeg een voorzet van Twente slecht verwerkte. Den Bosch drong na zijn goal aan, kreeg mogelijkheden, maar het lukte de voormalig koploper van de eerste divisie niet om te scoren. En dus won Twente weer, voor de 23e keer dit seizoen.

Eerste helft

De eerste helft bracht weinig spektakel. FC Twente schoot slechts een keer op het doel van de tegenstander, maar het schot van Aitor in de achtste minuut belandde in de handen van doelman Wouter van der Steen. Javier Espinosa probeerde het later nog een keer met het hoofd, maar ook dit keer kwam de keeper van Den Bosch niet in de problemen. Niet dat de uitploeg veel had in te brengen. Alleen Stefano Beltrame kreeg een kans, maar zijn schot belandde op het hoofd van Twente-verdediger Peet Bijen.

Assaidi

De thuisploeg bracht met Oussama Assaidi in de basis voor rust aanvallend te weinig. Assaidi speelde in plaats van Fred Friday, die op de bank begon, maar is nog lang niet de oude, zo bleek vrijdagavond. Het was ook al bijna een jaar geleden dat hij vanaf de eerste minuut begon: dat was op 29 april 2018. Die dag verloor de ploeg met 5-0 van Vitesse en degradeerde naar de eerste divisie.

In de tweede helft werd hij gewisseld voor de talentvolle Rafik Zekhnini, die raakte alleen al snel geblesseerd. Dat betekende alsnog speelminuten voor Friday. Maar het was uiteindelijk toch weer good old Oosterwijk die scoorde voor de Tukkers, het was meteen het enige en winnende doelpunt van de avond.

Drie prijzen voor Twente

Het gat tussen Twente en de laatst overgebleven concurrenten werd gisteren overigens niet groter. Ook Sparta en Go Ahead Eagles wonnen. Voor de wedstrijd werden al wel drie andere prijzen uitgereikt aan FC Twente. Aitor (ook vrijdag gekozen tot man van de wedstrijd), Marino Pusic en Joël Drommel werden uitgeroepen tot beste speler, trainer en doelman van de derde periode in de eerste divisie.