Oosterwijk wil nog niet over de titel praten: ‘Je zag hoe lastig het was’

Dat de zege van FC Twente niet eenvoudig en overtuigend was, daar was iedereen het na de tijd in Deventer over eens. Go Ahead Eagles was zelfs dichter bij de zege na de 1-1. Daar was Oosterwijk het mee eens. ,,Deze zege komt gelukkig tot stand, absoluut. Toch had ik er nog vertrouwen in. Je weet dat er altijd een momentje komt. Heerlijk om die 2-1 nog mee te pakken”, blikt de spits terug.

Moeilijk

De aanvaller zette de gasten in een zonnige Adelaarshorst knap op voorsprong. Achterwaarts kopte hij de bal over de latere schlemiel Hobie Verhulst. ,,Aitor sneed de bal strak aan. Ik wist gelijk dat de bal voor mij was, maar het was niet eenvoudig. Ik ben blij met de treffer, maar de zege vandaag is belangrijker. Eagles speelde na rust alles of niets en dat deden ze heel goed. Ze wisselden veel van kant en zaten er kort op. We hadden het heel moeilijk”, blikt Oosterwijk terug.

Titelrace