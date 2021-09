Oosterwolde en Smal keren terug bij FC Twente

De twee linksbenige verdedigers ontbraken meer dan een week en misten ook het competitieduel tegen FC Utrecht. Daardoor moest Jans noodgedwongen schuiven en kwam hij uit bij Michal Sadilek als linksback. Mees Hilgers stond voor het eerst in de basis.

Oosterwolde moest ook afzeggen voor Jong Oranje. Hoewel de club naar buiten toe daar verder geen mededelingen over wil doen, is het een publiek geheim dat de twee werden getroffen door corona. Met hun terugkeer in de selectie is de uitbraak in de kleedkamer voorbij.