‘Op basis van de cijfers heeft FC Twente in Groningen een makkie. Maar ja, statistieken uit het verleden…’

Het was even puzzelen, maar Jans heeft opstelling FC Twente klaar

10 september ENSCHEDE - Het is even een puzzel geweest, geeft FC Twente-trainer Ron Jans toe, maar de stukjes liggen nu op hun plek. „De puzzel is af”, doelt de oefenmeester op de opstelling voor de wedstrijd van zaterdagmiddag tegen FC Utrecht.