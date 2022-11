Op de koffie bij Ron Jans, thuis in De Lutte: ‘Ik ben benieuwd of we in januari alles bij elkaar kunnen houden’

Roze Hart of Roze Ros? FC Twente ziet niets in eigen homosuppor­ters­club: ‘Past niet in beleid’

ENSCHEDE - FC Twente is niet gecharmeerd van de komst van een eigen homofanclub. De oprichting van Het Roze Hart of Het Roze Ros’, een idee van Enschedeër Ben Meijer-Hof, past volgens algemeen directeur Paul van der Kraan niet in het beleid van de club ten aanzien van supportersverenigingen.

