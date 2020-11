Op de training lukte het niet, in de wedstrijd schiet Brama wel raak

Alleen leverde dat toen nog geen rendement op. ,,Ik zei op een gegeven moment tegen Vaclav: geef de bal maar wat hoger aan, dat is fijner”, aldus Brama. Cerny luisterde een dag later. Terwijl iedereen zich concentreerde op het strijdgewoel in het strafschopgebied stelde Brama zich een meter of 20 van het doel op. Toen de corner kwam, deed hij even een stap terug om de bal vervolgens schitterend binnen te volleren. Als de routinier straks terugkijkt op zijn loopbaan, zal hij deze treffer ongetwijfeld meteen herinneren. Het was zijn eerste goal voor FC Twente sinds 2014 in de eredivisie. Een lachende Brama: ,,Mij moet je niet laten schieten. Natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Wel mooi dat zaterdag de vier meest creatieve spelers van het elftal voor de eerste vier goals zorgden.”