Op het eind komt alles toch nog goed voor FC Twente: na 10 jaar weer zege bij RKC

FC Twente is bezig aan zo’n seizoen, waarin de ploeg zelfs wint in Waalwijk. Dat was de Enschedeërs in tien jaar niet gelukt. Op de een of andere manier is het kleine stadion van RKC vaak een spookhuis, maar vrijdagavond voelde de ploeg zich na een lastig begin prima thuis op de Brabantse grond. De ploeg besliste de wedstrijd uiteindelijk in de 90ste minuut en de maker was de man die in eerste instantie op de bank moest beginnen: Dimitrios Limnios. Weer een invaller dus die het verschik maakte.