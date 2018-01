Op papier klinkt de naam Maher als een klok

BLOGOp het papier komen de namen tot leven. Adam Maher, Oussama Assaidi, Fredrik Jensen. Dat zijn drie kwaliteitsspelers, spelers van een niveau, die ze bij Roda JC niet onder contract hebben staan. Ook niet bij Sparta en NAC trouwens. Maar ja, dat is wijsheid van papier. Vanaf zaterdag weten we hoe de puzzel bij FC Twente in het echt in elkaar gaat vallen. Of niet. Dat angstscenario is er ook nog.

De supporters van Twente zijn blij met Maher. Logisch. In deze fase is de fan blij met elke nieuwe voetballer die binnenkomt. Hoe hij in het elftal moet worden ingepast...dat is aan de trainer.

Groots enthousiasme

Maher is de veertiende speler die dit seizoen is aangetrokken, en misschien komt nummer 15 ook nog wel deze week, Mounir El Hamdaoui. Dat hakje waarmee hij Jensen bij de 1-0 vrijspeelde in Emmen riep bij velen groots enthousiasme op, maar vergeet niet dat hij een jaar niet heeft gespeeld en dat Twente er meteen vanaf het eerste moment moet staan. Echt gelukkig is Twente dit seizoen niet geweest met het aantrekken van spelers, en dat is dan nog voorzichtig geformuleerd.

Smachten naar succes