Op Playstation wilde Manfred Ugalde altijd Bryan Ruiz zijn, nu speelt hij zelf bij FC Twente

Hij heeft een luxe tolk bij zich. Zijn Spaanse ploeggenoot Julio Pleguezuelo zorgt op deze middag voor de vertaling, aangezien het Engels en het Nederlands nog niet tot het basispakket behoren van Manfred Ugalde.



Zijn vriendelijke oogopslag is de taal die iedereen wel ‘verstaat’. Bij FC Twente hebben ze het altijd ‘over een goed ventje’ als het over Ugalde gaat. „Bedankt”, zegt hij in het Nederlands en hij lacht er hard bij. De tiener vindt zijn weg wel in het dagelijkse leven, net zoals hij dat in het strafschopgebied doet.