Opgebloeide Cerny (FC Twente) maakt debuut tegen ‘Die Mannschaft’

Helmut Rahn: de turbulente Twentse jaren van een Duitse voetballe­gen­de

25 oktober ENSCHEDE - Zijn transfer naar Sportclub Enschede, dit jaar zestig jaar geleden, was een regelrechte stunt. ‘Alsof Lewandowski van Bayern München nu naar FC Twente zou gaan.’ Nu is er een boek over de drie turbulente Twentse jaren van Helmut Rahn: levensgenieter met voorkeur voor bier en schnaps, maar bovenal topspeler.