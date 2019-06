Opleiding FC Twente in handen van Eric Weghorst en Peter Niemeyer

Nadat FC Twente vorig jaar ook op technisch gebied bijna failliet was, pakte hoofdscout Bleuming in de opleiding de handschoen op. Vanaf dag 1 was het echter al bekend dat het om een tijdelijke functie ging.

Overleg en samenwerking

De 52-jarige Oldenzaler was in het verleden keeperstrainer van de eerste selectie van FC Twente, maar door een zware knieblessure kan hij niet meer op het veld staan. “Peter en ik zijn van het overleg en de samenwerking”, zegt Weghorst. “We zullen het met z’n allen moeten moeten doen, we moeten geen eiland binnen de club hebben. Ons doel is om van FC Twente weer dat bolwerk van weleer te maken. De potentie is er. Onze hoogste jeugdteams spelen allemaal in de eredivisie en we hebben goede spelers in de academie.”