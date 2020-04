Opleiding FC Twente worstelt bij opstarten nog met vervoer

Grootste struikelblok is het vervoer van de spelers. Veel jeugdspelers komen met het openbaar vervoer naar het trainingscomplex in Hengelo. Bijkomend probleem is de beschikbaarheid van kleedruimtes. Vanaf komende maandag begint de eerste selectie weer te trainen en dat vergt de nodige aanpassingen op het complex. De opleiding hoopt volgende week in elk geval de eerste trainingen voor de jongste groepen weer op te kunnen starten.