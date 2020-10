Oplossing gevonden: FC Twente Vrouwen kunnen verder met competitie

De clubs en de KNVB hebben deze week een compromis bereikt over de kosten van de testen en alle protocollen. Vanaf het moment dat beslist werd dat de competitie voor vrouwen net als de eredivisie bij de mannen moest doorgaan, rezen er vragen over de betaalbaarheid van de testen. Een individuele test kost een club 40 euro. FC Twente liet onlangs weten dat het hele seizoen testen van de mannenselectie de club ongeveer een ton gaat kosten. Dat zijn bedragen die de clubs in het vrouwenvoetbal niet kunnen opbrengen.

Boos om uitzondering

Nu de bond bijdraagt kan de competitie worden hervat. De vrouwen eredivisie is daarmee naast de eredivisie en eerste divisie de enige competitie die in deze coranacrisis doorgaat. Die uitzonderingspositie kwam het kabinet op veel kritiek te staan vanuit andere sportbonden. Zo is de hockeycompetitie in Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen de absolute top in de wereld.

In eerste instantie kreeg ook de vrouwen eredivisie een nee te horen, omdat dat onder de amateurtak van de KNVB valt. Na felle protesten vanuit de politiek zette minister Tamara van Ark van Sport alsnog het licht op groen voor de vrouwen-eredivisie.