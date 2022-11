Opmerkelijk: Twents voetbaltalent Benjamin Nagel speelt voor zowel Nederland als Amerika

De 15-jarige middenvelder, die in zijn jongste jaren speelde voor Avanti, is geboren in Raleigh in de Amerikaanse staat North Carolina. Daardoor heeft hij zowel de Amerikaanse als Nederlandse nationaliteit. Zolang jeugdspelers nog geen bindende wedstrijd hebben gespeeld, mogen ze voor meerdere landen uitkomen. Dus kan het gebeuren dat Nagel onlangs nog het Wilhelmus hoorde, en volgende week met Verenigde Staten meedoet aan een toernooi in Spanje.