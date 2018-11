Opnieuw fout van Ricardinho afgestraft: ‘Heel frustrerend’

Het is al de tweede keer dit seizoen dat een fout van Ricardinho FC Twente punten kost. In het uitduel bij FC Eindhoven leed hij knullig balverlies in de laatste seconden van het duel. Uit de daaropvolgende corner maakt FC Eindhoven de gelijkmaker. Ricardinho moet na afloop van het duel van gisteren even nadenken voordat hij zich die fout kan herinneren. ,,Maar dat was een heel ander moment. Nu was het een fout die gelijk werd afgestraft. Ik had een moment eerder in moeten stappen en de bal terug moeten spelen op Joël. Ik wilde de bal terugspelen naar het middenveld.”