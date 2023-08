Opnieuw incident in aanloop naar duel FC Twente: Nederlandse ambassade beklad door voetbalfans

Op drie verschillende plekken op het gebouw zijn de groene letters zichtbaar. Volgens een medewerker van de ambassade, die al 15 jaar in Zweden woont en dit niet eerder meemaakte, is de actie op camerabeelden vastgelegd.

Het was woensdag onrustig in delen van de Zweedse hoofdstad, vanwege de voetbalwedstrijd tussen Hammarby IF en FC Twente. Na rellen in Enschede werden nu FC Twente-supporters in de wijk Södermalm aangevallen door een groep hooligans. Twee mannen raakten gewond, een van hen ligt nog in het ziekenhuis.