Oppermachtig FC Twente in topvorm naar finale van de playoffs

De tegenstander van FC Twente in de eindstrijd komt uit het duel tussen Sparta en FC Utrecht, dat later op de dag wordt afgewerkt. FC Twente begint vol vertrouwen aan het slotakkoord van het seizoen. De ploeg barst van de energie en was voor eigen publiek veel te goed voor een volstrekt kansloos Heerenveen. De Friezen werden dolgedraaid en kwamen er met vier tegentreffers nog genadig van af. Voor FC Twente was het alweer de zesde zege op rij.

Snel in een zetel

De Enschedeërs lieten in de prachtig rood gekleurde Grolsch Veste niets aan toeval over, en grepen Heerenveen vanaf de eerste minuut bij de kladden. Na 22 minuten zat de ploeg met een 2-0 voorsprong al in een zetel. Het was de Fries Michel Vlap die FC Twente vroeg op voorsprong zette, na een assist van Vaclav Cerny. Vlap maakte slim ruimte voor het schot, drukte af en zag de via de binnenkant van de paal in het doel verdwijnen: 1-0.

Nadat Joshua Brenet eerst nog op doelman Andries Noppert stuitte, was het bij de volgende mogelijkheid wel raak. Opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor Vlap. Zijn schot met links werd door zijn streekgenoot Noppert matig verwerkt, waarna Robin Pröpper met het hoofd attent reageerde in de rebound: 2-0.

Juweel van een counter

Daarmee kon het eigenlijk niet meer mis voor de nummer 5 van de competitie, die zijn favorietenrol meer dan dan waarmaakte en het publiek verwende met prachtige staaltjes voetbal. Wie dit elftal in deze fase ziet voetballen, zal zich nog een keer afvragen wat FC Twente heeft te zoeken in de barrage. FC Twente tikt al weken een niveau aan, dat dit seizoen alleen is overtroffen door Feyenoord.

Vlak voor rust balde de klasse van dit FC Twente zich samen in de derde treffer. Eerst was daar op eigen helft de interceptie van Brenet, waarna de bal in bezit kwam van Manfred Ugalde. Die stuurde meteen Cerny de diepte in en die vond op zijn beurt de doorgesprintte Brenet: 3-0. Een juweel van een counter.

Nog een treffer

Na rust bleef FC Twente de veel betere ploeg en diep in de tweede helft onderstreepte de ploeg dat met een vierde treffer. Het sterke voorbereidende werk was Ramiz Zerrouki, waarna Virgil Misidjan de bal bij de tweede paal alleen nog maar hoefde binnen te tikken: 4-0. Trainer Ron Jans was ondertussen al bezig met het sparen van spelers. Nog twee duels, nog twee finales te gaan. Hoe onterecht en onvoorstelbaar het misschien ook is op basis van de laatste weken, FC Twente heeft nog altijd niets. Behalve dan het daverende applaus voor het vertoonde spel.

Volledig scherm Robin Pröper viert met Virgil Misidjan zijn goal. © Pro Shots

