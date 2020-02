Oppositie neemt toe: Twente Verenigt neemt afstand van samenwerking met Heracles

De supportersgeledingen van FC Twente kregen donderdagavond tekst en uitleg van algemeen directeur Paul van der Kraan. Die sessie kon de onvrede niet wegmasseren. Na het uitlekken van de plannen is de verwondering en verbazing op veel plekken binnen de club groot. Twente Verenigt heeft dat inmiddels verpakt in een statement. „Op de nieuwjaarsreceptie werd gesproken dat FC Twente een opleiding van het niveau AZ wil realiseren”, aldus het supportersorgaan. „Een mooi compliment naar de club uit Alkmaar: de jeugd had daar inderdaad de toekomst en dat in een verzorgingsgebied dichtbij de Amsterdamse Toekomst. Het klonk velen als muziek in de oren, want dit stond ook in het beleidsplan 2020 (gewoon doen, gewoon doen). Met deze woorden in het achterhoofd kreeg de in oktober getekende intentieverklaring met Heracles ook het perspectief dat FC Twente ambitie heeft en ook wil investeren in de jeugdopleiding; dit was immers hetgeen AZ ook deed. Men ging fors investeren in de jeugd en bood de jeugd perspectief. Dat laatste is voor de jeugd van FC Twente ook belangrijk: de onder 19 werd kampioen en is een lichting met veel talent.”